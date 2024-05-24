Фабрицио Романо: «Милан» сегодня объявит об отставке Пиоли

«Милан» объявит об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера в пятницу, 24 мая, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны договорились о завершении сотрудничества еще в марте 2024 года. «Россонери» рассматривают на смену Пиоли кандидатуру Пауло Фонсеки и уже ведет переговоры с португальцем.

Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В сезоне-2021/22 специалист привел команду к победе в чемпионате Италии.

За один тур до конца чемпионата Италии-2023/24 «Милан» занимает второе место в турнирной таблице с 74 очками. «Россонери» досрочно гарантировали себе серебро, чемпионом стал «Интер».