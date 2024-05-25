Алекс Сандру покинет «Ювентус» свободным агентом

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру покинет клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 33-летний бразилец уйдет из туринской команды свободным агентом. Им уже интересуется один бразильский клуб.

Сандру выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне защитник провел 17 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.