«Наполи» не будет выкупать Голлини у «Аталанты»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини, арендованный «Наполи», вернется в бергамасский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, неаполитанцы не собираются выкупать контракт 29-летнего итальянца за 7 миллионов евро, которые прописаны в соглашении.

В текущем сезоне Голлини провел 10 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 13 мячей.