Симоне Индзаги признали лучшим тренером сезона в серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим тренером сезона-2023/24 в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

«Интер» в апреле досрочно стал чемпионом Италии. За тур до конца текущего розыгрыша серии А черно-синие с 93 очками лидируют в турнирной таблице, опережая «Милан», занимающий второе место, на 19 очков.

Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. Ранее он тренировал «Лацио».