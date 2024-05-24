Бывший тренер «Спартака» вышел в финал плей-офф серии В

Экс-тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли вывел «Венецию» в финал плей-офф серии В.

В ответном полуфинальном матче венецианцы победили дома «Палермо» со счетом 2:1. Первый поединок также закончился победой «Венеции» — 1:0.

Денис Черышев в обоих поединках был в заявке «Венеции» , однако на поле не появился.

30 мая «Венеция» сыграет в гостях против «Кремонезе» или «Катандзаро», а 2 июня примет соперника по финалу на своем поле.