«Оренбург» — «Спартак»: судья Иванов ошибочно не удалил Максименко. Тот заслуживал длительной дисквалификации

На 79-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (0:0) судья Сергей Иванов неверно оценил фол вратаря красно-белых Александра Максименко и вынес ему только предупреждение. Хотя в том моменте голкипер, разозлившись на действия соперника, проявил агрессию и умышленно ударил его рукой в пах.

Эпизод матча «Оренбург» — «Спартак». Фото Скриншот трансляции

Эпизод матча «Оренбург» — «Спартак». Фото Скриншот трансляции

Такое нарушение правил должно наказываться красной карточкой и удалением. Срок дисквалификации за агрессивное поведение — до четырех матчей.

Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Галимов не вмешались в действия судьи.