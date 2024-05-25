Алаев: «Поздравляю Алексея Миранчука с великолепным достижением»

Президент РПЛ Александр Алаев поздравил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в финале Лиги Европы. Бергамаски победили «Байер» со счетом 3:0.

«Поздравляю Алексея Миранчука с великолепным достижением. Он это заслужил», — сказал Алаев.

В этом сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.