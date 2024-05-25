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«Ювентус» обыграл «Монцу» и занял третье место в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» — «Монца».
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле переиграл «Монцу» в матче 38-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 26-й минуте открыл Федерико Кьеза. Две минуты спустя преимущество туринцев удвоил Алекс Сандро.

В концовке гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Алессио Дзербин.

«Ювентус» (71 очко) финишировал на третьем месте в серии А. «Монца» (45) завершила сезон на 12-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 38-й тур
25 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Монца

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Монца
ФК Ювентус
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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Кальяри – Фиорентина
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Милан – Салернитана
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