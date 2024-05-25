«Ювентус» обыграл «Монцу» и занял третье место в серии А

«Ювентус» на своем поле переиграл «Монцу» в матче 38-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 26-й минуте открыл Федерико Кьеза. Две минуты спустя преимущество туринцев удвоил Алекс Сандро.

В концовке гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Алессио Дзербин.

«Ювентус» (71 очко) финишировал на третьем месте в серии А. «Монца» (45) завершила сезон на 12-й строчке в турнирной таблице.