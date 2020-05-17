В «Фиорентине» один представитель клуба с коронавирусом. Раньше их было шесть
22:51
«Фиорентина» на официальном сайте сообщила, что только один человек в клубе все еще имеет положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Ранее флорентийский клуб рассказал о шести членах клуба — трех игроков и трех сотрудников — которые заразились коронавирусом.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 776 457 человек. Зафиксировано 315 578 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 846 266 человек.
В Италии 225 435 заболевших, 31 908 погибших и 125 176 выздоровевших.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
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