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В «Фиорентине» один представитель клуба с коронавирусом. Раньше их было шесть

22:51
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«Фиорентина» на официальном сайте сообщила, что только один человек в клубе все еще имеет положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее флорентийский клуб рассказал о шести членах клуба — трех игроков и трех сотрудников — которые заразились коронавирусом.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 776 457 человек. Зафиксировано 315 578 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 846 266 человек.

В Италии 225 435 заболевших, 31 908 погибших и 125 176 выздоровевших.

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