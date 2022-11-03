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В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к Зайнутдинову из ЦСКА

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Гендиректор «Аталанты» Ли Конгертон прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову. Ранее сообщалось, что за 24-летним игроком наблюдают скауты итальянской команды.

«У нас нет никакого интереса к Зайнутдинову», — цитирует Конгертона Sport24.

Полузащитник выступает за армейцев с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-03-v-atalante-prokommentirovali-informatsiyu-ob-interese-k-zaynutdinovu
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 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
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12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
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 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 - : -
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5.11 17:00
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 - : -
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
6.11 17:00
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Лацио

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И К Ж
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 11 1 4
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