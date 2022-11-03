В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к Зайнутдинову из ЦСКА

Гендиректор «Аталанты» Ли Конгертон прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову. Ранее сообщалось, что за 24-летним игроком наблюдают скауты итальянской команды.

«У нас нет никакого интереса к Зайнутдинову», — цитирует Конгертона Sport24.

Полузащитник выступает за армейцев с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 16 матчей и не отметился результативными действиями.