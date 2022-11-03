В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к Зайнутдинову из ЦСКА
Гендиректор «Аталанты» Ли Конгертон прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову. Ранее сообщалось, что за 24-летним игроком наблюдают скауты итальянской команды.
«У нас нет никакого интереса к Зайнутдинову», — цитирует Конгертона Sport24.
Полузащитник выступает за армейцев с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 16 матчей и не отметился результативными действиями.
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|27
|
3
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|12
|8
|2
|2
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|26
|
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|8
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
13
|Фиорентина
|12
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|4
|5
|13-17
|13
|
14
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
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|7
|9-22
|5
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38 тур
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|- : -
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|- : -
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
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Душан Влахович
Ювентус
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Никола Ровелла
Ювентус, Монца
|10
|1
|3
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