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«Аталанта» интересуется полузащитником ЦСКА Зайнутдиновым

Мария Гусева
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Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Аталанта» интересуется полузащитником ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, скауты итальянского клуба неоднократно наблюдали за игрой Зайнутдинова. ЦСКА хочет получить за хавбека 5-6 миллионов евро.

Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в 2020 году. Контракт 24-летнего представителя Казахстана с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

«Аталанта» после 12 туров серии А занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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