«Аталанта» интересуется полузащитником ЦСКА Зайнутдиновым

«Аталанта» интересуется полузащитником ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, скауты итальянского клуба неоднократно наблюдали за игрой Зайнутдинова. ЦСКА хочет получить за хавбека 5-6 миллионов евро.

Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в 2020 году. Контракт 24-летнего представителя Казахстана с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

«Аталанта» после 12 туров серии А занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.