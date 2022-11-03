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Сегодня, 17:35

В «Реале» отреагировали на слухи об интересе клуба к Хвиче Кварацхелии

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

В пресс-службе «Реала» отреагировали на слухи об интересе клуба к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Лично мне об этом ничего не известно. Тем не менее мы никогда не разглашаем подобную информацию. Это касается внутренней информации спортивного департамента», — сказал «СЭ» глава пресс-службы «Королевского клуба» Хуан Камило Андраде.

Ранее журналист Николо Скира сообщил о том, что Хвичей Кварацхелией интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»: скауты этих клубов посещали матчи «Наполи», чтобы следить за 21-летним грузином.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Реал
4
1
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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38 тур
4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 - : -
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 - : -
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 - : -
6.11 20:00
Рома – Лацио
 - : -
6.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Ювентус, Монца

 10 1 3
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