УЕФА оштрафовал «Рому» на пять миллионов евро

Итальянская «Рома» нарушила правила финансового фэйр-плей, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, римляне не смогли достичь прироста капитала в размере более 28 млн евро до 30 июня. В результате УЕФА оштрафовал «Рому» на 5 млн евро.

В минувшем сезоне «Рома» заняла шестое место в серии А. Также команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (2:1).