Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен близок к продлению контракта, сообщает Football-italia.

По сведениям источника, стороны достигли компромисса по поводу повышения зарплаты игрока и сумме отступных. При этом ни один из клубов, заинтересованных в покупке форварда, не готов предложить «Наполи» 120 млн евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.