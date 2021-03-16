У форварда «Ювентуса» Роналду умер дядя
17:10
Дядя форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду скончался сегодня, 16 марта, об этом в своем Instagram написали сестры футболиста Катя и Эльма Авейру.
Умерший мужчина был братом их матери Долореш. Имя родственника не сообщается.
«Я этого не ожидала. Думала, мы увидимся, вместе посмеёмся, обнимемся. Этого уже не случится, покойся с миром, дядя», — написала Катя.
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