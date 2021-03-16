Главный тренер сборной Португалии рассказал о мечте Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Уверен, Роналду очень мотивирован. Он отдается игре, когда выступает за сборную. Уверен, он приедет к нам с прежним настроем, не думая о личных целях. У него есть большая мечта — поучаствовать в отборе к чемпионату мира, сыграть на нем и выиграть турнир», — цитирует Сантуша A Bola.

36-летний Роналду в составе сборной Португалии провел 102 матча. В марте национальная команда сыграет с Азербайджаном, Сербией и Люксембургом.