Эриксен рассказал о проблемах с адаптацией в «Интере»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при адаптации к итальянскому футболу.

«Прошлый сезон был для меня самым тяжелым в карьере. Постоянные взлеты и падения. Сейчас я чувствую, что уже восстановился от этого. Я не хотел уходить, хотел бороться за место в составе, и это желание остается со мной сейчас. Я был уверен, что воспользуюсь шансом, если получу его. Было трудно в психологическом плане. Я перешел в «Интер», чтобы играть в футбол, а когда ты не играешь, это сильно надоедает. Вне поля все было прекрасно. Теперь я понял многие вещи, немного выучил итальянский, что помогает лучше понимать требования тренера», — цитирует Goal Эриксена.

Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе 2020 года. В сезоне-2020/21 29-летний датчанин провел 24 матча в составе «нерадзурри», на его счету 1 гол. В зимнее трансферное окно сообщалось, что футболист может покинуть «Интер», однако 14 марта стало известно, что игрок намерен остаться в команде.