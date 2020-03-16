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Новости   //    Футбол   //    Италия

У девушки Ругани диагностировали коронавирус

20:06
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Микела Персико, журналистка и девушка защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани, объявила о том, что у нее диагностировали коронавирус. Она сообщила об этом в своем Instagram. Ранее болезнью заразился сам Ругани.

— Результат (теста — Прим. «СЭ») позитивный, — написала журналистка. — Но у меня нет симптомов, и я чувствую себя хорошо.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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