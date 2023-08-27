Тренер «Ювентуса» объяснил, почему Аллегри отказался общаться с прессой после матча с «Болоньей»

Помощник главного тренера «Ювентуса» Марко Ландуччи прокомментировал игру команды против «Болоньи» (1:1) в матче 2-го тура серии А. Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри не стал общаться с прессой.

«Аллегри простыл и почувствовал себя не очень хорошо, но ничего серьезного. Мы сказали команде, что она провела очень хороший второй тайм, но, возможно, мы слишком сильно хотели впечатлить своих болельщиков и проявили излишнее усердие. Жаль, что гол Влаховича отменили на 51-й минуте, это был важный момент. Но в целом мы лучше двигались во втором тайме.

Я скажу [насчет неназначенного пенальти] то же, что говорит обычно Мотта: мы не комментируем решения судей, в чью бы пользу они ни были. Мы принимаем решение судьи», – приводит слова Ландуччи Football Italia.

«Ювентус» набрал 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 14-й строчке (1 балл).