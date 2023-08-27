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27 августа, 23:45

«Наполи» обыграл «Сассуоло», Хвича впервые сыграл в этом сезоне и отдал голевую передачу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» с большинстве обыграл «Сассуоло» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Наполи» дома с большинстве обыграл «Сассуоло» в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 2:0.

Первый гол в игре забил нападающий Виктор Осимхен на 16-й минуте с пенальти. На 51-й минуте полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес получил красную карточку и покинул поле.

На 60-й минуте форвард «Наполи» Джакомо Распадори не реализовал 11-метровый удар. Второй гол неополитанцев забил защитник Джованни Ди Лоренцо на 64-й минуте. Голевую передачу отдал Хвича Кварацхелия, который впервые сыграл за «Наполи» в этом сезоне. Он вышел на поле на 61-й минуте.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 6 очками. «Сассуоло» находится на 20-й строчке, не набрав очков.

Италия. Серия А. 2-й тур
27 авг, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Сассуоло
Италия. Серия А. 2-й тур
27 авг, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
0:1
Дженоа

Хвича Кварацхелия
ФК Дженоа
ФК Лацио
ФК Наполи
ФК Сассуоло
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
4
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
5
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
6
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
7
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
10
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
11
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
12
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
13
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
15
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
16
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
18
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Сассуоло 2 0 0 2 0-4 0
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26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 2 : 2
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 0 : 1
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 2 : 0
28.08 19:30
Салернитана – Удинезе
 - : -
28.08 21:45
Кальяри – Интер
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Салернитана

 2
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Лука Пеллегрини

Лука Пеллегрини

Лацио

 2 0 2
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