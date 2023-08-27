«Фиорентина» сыграла вничью с «Лечче», Кокорин провел весь матч в запасе

«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Лечче» в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 2:2.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но провел всю встречу на скамейке запасных.

«Фиорентина» с 4 очками расположилась на третьем месте в серии А. «Лечче» занимает шестую позицию (4 балла).