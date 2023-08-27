«Фиорентина» сыграла вничью с «Лечче», Кокорин провел весь матч в запасе
«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Лечче» в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 2:2.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но провел всю встречу на скамейке запасных.
«Фиорентина» с 4 очками расположилась на третьем месте в серии А. «Лечче» занимает шестую позицию (4 балла).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
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37 тур
38 тур
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Лечче
|2
|0
|2
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|2
|0
|2
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