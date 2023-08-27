Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:38

«Фиорентина» сыграла вничью с «Лечче», Кокорин провел весь матч в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Фиорентина» и «Лечче» сыграли вничью — 2:2.
Фото Global Look Press

«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Лечче» в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 2:2.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но провел всю встречу на скамейке запасных.

«Фиорентина» с 4 очками расположилась на третьем месте в серии А. «Лечче» занимает шестую позицию (4 балла).

Италия. Серия А. 2-й тур
27 авг, 19:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Лечче

Александр Кокорин
ФК Лечче
ФК Фиорентина
3
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
3
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
4
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
5
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
6
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
7
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
16
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
17
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
19
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 2 : 2
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Удинезе
 - : -
28.08 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Салернитана

 2
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
П
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Лечче

 2 0 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости