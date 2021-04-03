Тренер «Торино» Никола верил в возможность победы над «Ювентусом»
Главный тренер «Торино» Давиде Никола заявил, что он верил в то, что его команда может победить «Ювентус» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:2.
«Мы верили, что можем победить, — цитирует специалиста Football Italia 3 апреля. — Мы знали, что «Ювентус» будет давить через фланги, и мы подготовились к игре, зная их сильные стороны. Поэтому мы и поставили Верди, который может играть как атакующего полузащитника, так и чистого вингера в фазе владения.
У Симоне есть экстраординарные качества, но в нашей системе могло быть трудно найти ему место на поле. Думаю, в будущем он может стать полузащитником благодаря своей тактической грамотности, выносливости и последнему пасу
Главный тренер «Торино» Давиде Никола заявил, что он верил в то, что его команда может победить «Ювентус» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:2.
«Мы верили, что можем победить, - цитирует специалиста Football Italia 3 апреля. - Мы знали, что "Ювентус" будет давить через фланги, и мы подготовились к игре, зная их сильные стороны. Поэтому мы и поставили Верди, который может играть как атакующего полузащитника, так и чистого вингера в фазе владения.
У Симоне есть экстраординарные качества, но в нашей системе могло быть трудно найти ему место на поле. Думаю, в будущем он может стать полузащитником благодаря своей тактической грамотности, выносливости и последнему пасу».
У хозяев дубль сделал Антонио Санабрия. В составе гостей отличились Федерико Кьеза и Криштиану Роналду. «Юве» набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Торино» 23 очка и 17-я позиция.
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