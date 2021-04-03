Пирло объяснил, почему «Ювентус» не смог обыграть «Торино»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями после матча с «Торино» (2:2) в 29-м туре чемпионата Италии.

«Мы хорошо начали, вышли вперед, что самое сложное против команд, которые защищаются, — цитирует Пирло Football Italia 3 апреля. — Как обычно, мы сами осложнили себе жизнь. Мы надеялись на другой второй тайм, но мы сразу допустили ошибку и должны были отыгрываться. Это была такая же ошибка, как и в матче с «Лацио». К сожалению, это происходит слишком часто, мы теряем концентрацию.

Мы должны усвоить, что мы не можем терять концентрацию даже на секунду, потому что если мы теряем мяч, то нас наказывают. Против команд, которые глубоко защищаются, поэтому нужно идти на фланги и создавать ширину. Мы пробуем эту тактику, особенно против команд, которые играют в пять защитников. Когда ты не выигрываешь, ты не можешь быть довольным. Мы знаем, что должны прогрессировать. Мы хотим выигрывать матчи, это поможет всем расслабиться».

У хозяев дубль сделал Антонио Санабрия. В составе гостей отличились Федерико Кьеза и Криштиану Роналду. «Юве» набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Торино» 23 очка и 17-я позиция.