Трансфер полузащитника Самарджича в «Интер» сорвался после договоренности и медосмотра
Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич не перейдет в «Интер», сообщает Football Italia.
По данным источника, трансфер 21-летнего серба в миланский клуб сорвался, несмотря на то, что между сторонами была достигнута договоренность, а футболист уже прошел медосмотр.
Информируется, что отец Лазара отстранил от переговоров агента Рафаэлу Пименту и принял участие во встрече с «Интером» с другим агентом, запросив более высокую зарплату для сына. Такое поведение стороны игрока не устроило миланцев.
«У нас была договоренность с «Удинезе», но, скажем так, произошло много изменений», — сказал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.
Контракт Самарджича с «Удинезе» действует до июня 2026 года. В сезоне-2022/23 на счету игрока 39 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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