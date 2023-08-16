Трансфер полузащитника Самарджича в «Интер» сорвался после договоренности и медосмотра

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич не перейдет в «Интер», сообщает Football Italia.

По данным источника, трансфер 21-летнего серба в миланский клуб сорвался, несмотря на то, что между сторонами была достигнута договоренность, а футболист уже прошел медосмотр.

Информируется, что отец Лазара отстранил от переговоров агента Рафаэлу Пименту и принял участие во встрече с «Интером» с другим агентом, запросив более высокую зарплату для сына. Такое поведение стороны игрока не устроило миланцев.

«У нас была договоренность с «Удинезе», но, скажем так, произошло много изменений», — сказал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Контракт Самарджича с «Удинезе» действует до июня 2026 года. В сезоне-2022/23 на счету игрока 39 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.