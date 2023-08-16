Массажист Кокорина считает, что форвард может стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии
Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, поделился мнением о шансах россиянина побороться за звание лучшего бомбардира серии А.
«Может ли Кокорин побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии? А почему нет? У него все есть для этого. Для того, чтобы стать бомбардиром, ему нужны хорошие подносчики снарядов. Если будут, то он станет. Все зависит от партнеров«, — приводит слова Колесникова Legalbet.
В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.
Россиянин готовится к сезону-2023/24 в расположении «Фиорентины». 19 августа флорентийцы сыграют с «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии.
Источник: Legalbet
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15
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16
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17
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18
|Фрозиноне
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19
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
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