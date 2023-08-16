Массажист Кокорина считает, что форвард может стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, поделился мнением о шансах россиянина побороться за звание лучшего бомбардира серии А.

«Может ли Кокорин побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии? А почему нет? У него все есть для этого. Для того, чтобы стать бомбардиром, ему нужны хорошие подносчики снарядов. Если будут, то он станет. Все зависит от партнеров«, — приводит слова Колесникова Legalbet.

В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Россиянин готовится к сезону-2023/24 в расположении «Фиорентины». 19 августа флорентийцы сыграют с «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии.