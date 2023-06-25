Тотти поддержал главного тренера «Ромы» Моуринью

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Моуринью? Великий тренер, великий человек. Он многое сделал. Будем надеяться, что он сможет продолжать в том же духе», — цитирует Тотти Goal.

В минувшем сезоне «Рома» заняла 6-е место в турнирной таблице серии А. В следующем сезоне команда сыграет в Лиги Европы.