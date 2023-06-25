Тотти ответил на вопрос о желании возглавить «Рому»

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о том, хотел бы он возглавить римский клуб.

«Хотел ли бы я поработать в «Роме»? А кто бы не хотел?» — цитирует Тотти Goal.

Футболист провел всю свою футбольную карьеру в «Роме». В 2017 году он объявил о завершении карьеры.

«Рому» на данный момент возглавляет Жозе Моуринью.