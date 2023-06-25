«Рома» продлила контракт с Белотти

«Рома» заключила новое соглашение с нападающим Андреа Белотти, пишет пресс-служба клуба.

«Это потрясающее чувство. Меня поражает масштаб Рима и нашей команды. Я рассматриваю продление контракта как логическое продолжение пути, который я начал здесь год назад», — сказал футболист.

Сообщалось, что соглашение Белотти с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне-2022/2023 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.