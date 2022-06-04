«Тоттенхэм» претендует на форварда «Челси» Ромелу Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в лондонском клубе, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в игроке заинтересован «Тоттенхэм», который готов заплатить за игрока солидную сумму. Бельгиец является одной из главных трансферных целей лондонского клуба. Кроме того, у главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и Лукаку хорошие отношения.

Напомним, что бельгиец перешел в стан «аристократов» из «Интера» 12 августа 2021 года за 97,5 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.