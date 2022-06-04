«Наполи» предлагает Кулибали новый контракт с понижением зарплаты

«Наполи» предлагает защитнику Калиду Кулибали новый контракт с понижением зарплаты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий договор 30-летнего сенегальца рассчитан до 2023 года. Он является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что интерес защитнику проявляют «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома».

В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.