«Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» претендуют на Кессье
Ряд топ-клубов Европы интересуются полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Calciomercato.
По данным источника, контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. В январе футболист уже может вести переговоры с другими клубами. На Кессье претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Фаворитом является лондонский клуб.
В этом сезоне футболист провел 16 матчей в серии А, забив 5 голов.
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