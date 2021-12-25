Инсинье может продолжить карьеру в «Торонто»
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в клубе МЛС «Торонто», сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, футболист не может договориться со своим клубом о новом контракте. Инсинье хочет получать 5 миллионов евро, «Наполи» может предложить лишь 3,5 миллиона евро. Переговоры пока остановлены.
Таким образом, по истечении контракта, который рассчитан до лета 2022 года, футболист может бесплатно уйти в другой клуб.
«Торонто» готов предложить футболисту 7 миллионов евро, не включая бонусы. Также игроком активно интересуется «Бавария».
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