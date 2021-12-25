«Ювентус» не готов заплатить за Влаховича 80 миллионов евро

Стали известны клубы, который готовы заплатить 80 миллионов евро за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Как сообщает Il Messaggero, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Атлетико» способны заплатить за 21-летнего форварда требуемую сумму. «Ювентус» не может потратить такую сумму на Влаховича.

Если туринцам так и не удастся подписать футболиста, то клуб либо арендует у «ПСЖ» нападающего Мауро Икарди, либо попытается подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

В сезоне-2021/22 Влахович сыграл 22 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.