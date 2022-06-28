«Торино» выкупил права на нападающего «Монако»
«Торино» выкупил права на нападающего «Монако» Пьетро Пеллегри, сообщает сайт итальянского клуба.
Прошлый сезон 21-летний форвард провел в «Торино» на правах аренды, сейчас же «быки» выкупили контракт игрока.
Ранее появлялась информация, что туринцы заплатят за итальянца 4,5 миллиона евро и подпишут с футболистом контракт по схеме «3+1».
Пеллегри во второй половине сезона-2021/22 провел за «быков» 9 матчей и забил 1 гол.
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