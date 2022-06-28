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«Торино» выкупил права на нападающего «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пьетро Пеллегри.
Фото ФК «Торино».

«Торино» выкупил права на нападающего «Монако» Пьетро Пеллегри, сообщает сайт итальянского клуба.

Прошлый сезон 21-летний форвард провел в «Торино» на правах аренды, сейчас же «быки» выкупили контракт игрока.

Ранее появлялась информация, что туринцы заплатят за итальянца 4,5 миллиона евро и подпишут с футболистом контракт по схеме «3+1».

Пеллегри во второй половине сезона-2021/22 провел за «быков» 9 матчей и забил 1 гол.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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