«Торино» выкупил права на нападающего «Монако»

«Торино» выкупил права на нападающего «Монако» Пьетро Пеллегри, сообщает сайт итальянского клуба.

Прошлый сезон 21-летний форвард провел в «Торино» на правах аренды, сейчас же «быки» выкупили контракт игрока.

Ранее появлялась информация, что туринцы заплатят за итальянца 4,5 миллиона евро и подпишут с футболистом контракт по схеме «3+1».

Пеллегри во второй половине сезона-2021/22 провел за «быков» 9 матчей и забил 1 гол.