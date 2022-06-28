«Рома» сменила спортивного директора
Новым спортивным директором «Ромы» стал Мауро Лео, который ранее работал в клубе скаутом, сообщает сайт римлян.
На этом посту он сменил Тьяго Пинто, который работал в команде с января 2021 года.
Ранее Пинто также работал в лиссабонской «Бенфике». Что касается Лео, у бывшего скауте римлян еще не было опыта работы спортивным директором.
В прошлом сезоне «Рома» финишировала на шестом месте в турнирной таблице итальянской серии А. Это позволит римлянам сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.
Также команды выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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