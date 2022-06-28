«Рома» сменила спортивного директора

Новым спортивным директором «Ромы» стал Мауро Лео, который ранее работал в клубе скаутом, сообщает сайт римлян.

На этом посту он сменил Тьяго Пинто, который работал в команде с января 2021 года.

Ранее Пинто также работал в лиссабонской «Бенфике». Что касается Лео, у бывшего скауте римлян еще не было опыта работы спортивным директором.

В прошлом сезоне «Рома» финишировала на шестом месте в турнирной таблице итальянской серии А. Это позволит римлянам сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

Также команды выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций.