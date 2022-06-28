Тиагу Мотта покинул пост главного тренера «Специи»

«Специя» 28 июня на официальном сайте объявила об уходе Тиагу Мотты с должности главного тренера команды. Стороны договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию.

Мотта возглавлял «Специю» в течение одного сезона. По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Специя» заняла 16-е место и сохранила прописку в серии А.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Специи» станет Лука Готти. Этот специалист находится без работы с декабря после отставки с поста главного тренера «Удинезе».