Гол Миранчука принес «Торино» ничью в матче с «Вероной»

«Торино» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Гости открыли счет на 45-й минуте благодаря голу Милана Джурича. Хозяева сравняли счет после удара Алексея Миранчука на 64-й минуте встречи.

Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим в 10 матчах чемпионата Италии.

«Торино» с 22 очками занимает 9-е место в серии А. «Верона» прервала серию из 10 поражений подряд в чемпионате Италии и находится на последнем месте с 6 очками.