Гол Миранчука принес «Торино» ничью в матче с «Вероной»
«Торино» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:1.
Гости открыли счет на 45-й минуте благодаря голу Милана Джурича. Хозяева сравняли счет после удара Алексея Миранчука на 64-й минуте встречи.
Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим в 10 матчах чемпионата Италии.
«Торино» с 22 очками занимает 9-е место в серии А. «Верона» прервала серию из 10 поражений подряд в чемпионате Италии и находится на последнем месте с 6 очками.
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|41
|
2
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|3
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|36
|
3
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|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
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|9
|3
|3
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|30
|
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|10
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|
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|
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|15
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|5
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|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
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|0
|7
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|7
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20
|Верона
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|6
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
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|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
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Болонья
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|Ж
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|1
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|1
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