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Сегодня, 18:30

Гол Миранчука принес «Торино» ничью в матче с «Вероной»

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук («Торино») в матче против «Вероны».
Фото Global Look Press

«Торино» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Гости открыли счет на 45-й минуте благодаря голу Милана Джурича. Хозяева сравняли счет после удара Алексея Миранчука на 64-й минуте встречи.

Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим в 10 матчах чемпионата Италии.

«Торино» с 22 очками занимает 9-е место в серии А. «Верона» прервала серию из 10 поражений подряд в чемпионате Италии и находится на последнем месте с 6 очками.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Верона
Футбол
ФК Верона
ФК Торино
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0
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Торино – Верона
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