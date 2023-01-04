Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:23

Гол Пашалича в добавленное время принес «Аталанте» ничью со «Специей»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Специя» дома сыграла вничью с «Аталантой» в матче 16-го тура серии А — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эммануэль Гьяси и Мбала Н'Зола. В составе «Аталанты» отметились Расмус Хейлунн и Марио Пашалич.

«Аталанта» занимает шестую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 28 очков. «Специя» — 17-е место (14 очков).

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:2
Аталанта
Футбол
ФК Аталанта
ФК Специя
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
МИД РФ ответил на предложение Италии стать гарантом урегулирования на Украине
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
В США высказались за выход из НАТО
Умер военкор ФАН Кирилл Романовский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Миранчук забил третий гол за «Торино»

Гол Миранчука принес «Торино» ничью в матче с «Вероной»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 1 : 2
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 1 : 2
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 1 : 1
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Рафаэл Леан

Рафаэл Леан

Милан

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 8 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости