Гол Пашалича в добавленное время принес «Аталанте» ничью со «Специей»

«Специя» дома сыграла вничью с «Аталантой» в матче 16-го тура серии А — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эммануэль Гьяси и Мбала Н'Зола. В составе «Аталанты» отметились Расмус Хейлунн и Марио Пашалич.

«Аталанта» занимает шестую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 28 очков. «Специя» — 17-е место (14 очков).