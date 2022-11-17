«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Абрахаму

«Рома» может расстаться с нападающим Тэмми Абрахамом в зимнее трансферное окно. На 25-летнего англичанина претендует «Арсенал», сообщает Calciomercato.

Контракт форварда с римским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах. На счету нападающего четыре мяча и одна голевая передача.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать футболиста в финальную заявку своей команды на чемпионат мира в Катаре.