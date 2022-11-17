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Сегодня, 18:11

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Абрахаму

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» может расстаться с нападающим Тэмми Абрахамом в зимнее трансферное окно. На 25-летнего англичанина претендует «Арсенал», сообщает Calciomercato.

Контракт форварда с римским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах. На счету нападающего четыре мяча и одна голевая передача.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать футболиста в финальную заявку своей команды на чемпионат мира в Катаре.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Рома
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 - : -
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 - : -
4.01 18:30
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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