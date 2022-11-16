«Торино» хочет продлить контракт с главным тренером

«Торино» хочет продлить контракт с главным тренером Иваном Юричем, сообщает Tuttosport.

Такеже новый контракт должен получить технический директор туринского клуба Давиде Ваньяти.

Владелец «Торино» Урбано Кайро уже дал распоряжение сохранить специалистов в клубе.

«Торино» в нынешнем сезоне идет на 9-м месте в серии А, набрав 21 очко в 15 матчах.

Напомним, что за команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.