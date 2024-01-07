Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:00

«Торино» — «Наполи»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А

Видеотрансляция игры серии А «Торино» — «Наполи» начнется в 16.55 на «Матч ТВ» 7 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

7 января «Наполи» отправится в гости к «Торино» в 19-м туре чемпионата Италии по футболу. Игра в Турине на арене «Олимпийский стадион Гранде-Торино» начнется в 17.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи серии А «Торино» — «Наполи» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.55 мск. Игру также покажут в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1».

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торино» — «Наполи» можно в матч-центре «СЭ».

«Торино» тренера Ивана Юрича располагается на 11-й строчке с 24 баллами в турнирной таблице серии А. «Наполи» с Вальтером Мадзарри находится на восьмом месте с 28 очками.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
Серия А
0
Читайте также
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» отказалась от приобретения Лоренцо Инсинье
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
11
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
 2 : 1
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 2 : 3
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 1 : 1
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости