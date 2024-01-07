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Сегодня, 14:45

«Рома» — «Аталанта»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А

Видеотрансляция игры серии А «Рома» — «Аталанта» начнется в 22.40 на «Матч Футбол 1»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук.
Фото AFP

7 января «Рома» на своем домашнем стадионе «Олимпико» встретится с «Аталантой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи «Рома» — «Аталанта» в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 22.40 мск. Следить за ключевыми событиями игры серии А можно в матч-центре «СЭ».

«Рома» тренера Жозе Моуринью занимает седьмое место с 28 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» Джанпьеро Гасперини находится на шестой строчке с 29 баллами.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей за «Аталанту», забил два гола и сделал три результативные передачи.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
Серия А
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«Торино» — «Наполи»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
11
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
 2 : 1
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 2 : 3
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 1 : 1
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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