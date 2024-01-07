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Сегодня, 10:56

«Фиорентина» отказалась от приобретения Лоренцо Инсинье

Виктория Кравченко
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«Фиорентина» не хочет подписывать форварда Лоренцо Инсинье, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети.

«Он не входит в наши планы», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне.

В ноябре 2023 года сообщалось, что 32-летним игроком интересуется «Лацио».

За «Торонто» он выступает с 2022 года. Срок его контракта рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Инсинье оценивается в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне МЛС он провел 20 поединков, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

Лоренцо Инсинье
ФК Фиорентина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
11
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
 2 : 1
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 2 : 3
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 1 : 1
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
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Салернитана – Ювентус
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7.01 22:45
Рома – Аталанта
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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