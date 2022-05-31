«Торино» интересуется форвардом «Интера» Пинамонти

«Торино» интересуется нападающим «Интера» Андреа Пинамонти, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб может подписать 23-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Пинамонти выступал за «Эмполи» на правах аренды. Форвард забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.