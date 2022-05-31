Марио Гетце может продолжить карьеру в «Милане»

Полузащитник ПСВ Марио Гетце может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, 29-летним немцем интересуются «Бенфика» и «Милан». Сообщается, что представители итальянского клуба уже ведут переговоры с агентом футболиста.

В контракте полузащитника с ПСВ прописан пункт об отступных, сумма составляет от 4 до 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.