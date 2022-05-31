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Сегодня, 14:15

Марио Гетце может продолжить карьеру в «Милане»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ПСВ Марио Гетце может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, 29-летним немцем интересуются «Бенфика» и «Милан». Сообщается, что представители итальянского клуба уже ведут переговоры с агентом футболиста.

В контракте полузащитника с ПСВ прописан пункт об отступных, сумма составляет от 4 до 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Марио Гетце
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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Торино – Рома
 0 : 3
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Интер – Сампдория
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Интер

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П
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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

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Итан Ампаду

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