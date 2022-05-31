Перишич попрощался с «Интером»: «Это был незабываемый опыт, мое приключение в клубе заканчивается»

Полузащитник Иван Перишич попрощался с «Интером».

«После 254 игр, 55 голов, 49 передач, 3 трофеев и 18 934 минут, проведенных на поле в этой славной футболке, мое приключение в «Интере» на этом заканчивается. Несмотря на то, что каждый конец знаменует собой новое начало, важно оглянуться на прошедшие годы и поделиться с вами моей искренней гордостью за проделанную нами работу и достигнутые вместе цели.

Это был незабываемый опыт, который дал так много мне, как игроку, и всей моей семье. Команде, персоналу, всем сотрудникам, но больше всего болельщикам: вы всегда будете занимать особое место в моем сердце. Я чувствую себя польщенным тем, что был частью этого клуба.

С множеством ярких эмоций в моем сердце, я оставляю вас со словами: «Это бесконечная радость, которая длится всю жизнь, Pazza Inter, любите это», — написал Перишич в соцсетях.

Сегодня, 31 мая, «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с полузащитником. 33-летний хорват заключил контракт до 2024 года.

Действующее соглашение Перишича с «Интером» рассчитана до конца июня 2022 года, поэтому он покинет команду на правах свободного агента. Хавбек выступал за «Интер» с августа 2015 года.