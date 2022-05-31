Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:03

Перишич попрощался с «Интером»: «Это был незабываемый опыт, мое приключение в клубе заканчивается»

Полузащитник Иван Перишич попрощался с «Интером»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Иван Перишич попрощался с «Интером».

«После 254 игр, 55 голов, 49 передач, 3 трофеев и 18 934 минут, проведенных на поле в этой славной футболке, мое приключение в «Интере» на этом заканчивается. Несмотря на то, что каждый конец знаменует собой новое начало, важно оглянуться на прошедшие годы и поделиться с вами моей искренней гордостью за проделанную нами работу и достигнутые вместе цели.

Это был незабываемый опыт, который дал так много мне, как игроку, и всей моей семье. Команде, персоналу, всем сотрудникам, но больше всего болельщикам: вы всегда будете занимать особое место в моем сердце. Я чувствую себя польщенным тем, что был частью этого клуба.

С множеством ярких эмоций в моем сердце, я оставляю вас со словами: «Это бесконечная радость, которая длится всю жизнь, Pazza Inter, любите это», — написал Перишич в соцсетях.

Сегодня, 31 мая, «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с полузащитником. 33-летний хорват заключил контракт до 2024 года.

Действующее соглашение Перишича с «Интером» рассчитана до конца июня 2022 года, поэтому он покинет команду на правах свободного агента. Хавбек выступал за «Интер» с августа 2015 года.

Иван Перишич
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» интересуется форвардом «Интера» Пинамонти

Демирал может отклонить предложение «Аталанты»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости