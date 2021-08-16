«Торино» и «Венеция» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

«Торино» в матче 1/32 финала Кубка Италии обыграл «Кремонезе».

В основное время и овертайме команды не смогли открыть счет. В серии пенальти туринский клуб победил со счетом 4:1.

В другом матче 1/32 финала Кубка Италии «Венеция» обыграла «Фрозиноне» — 1:1, 8:7 д.в..

В 1/16 финала соперником «Торино» станет победитель матча «Сампдория» — «Алессандрия», «Венеция встретится с победителем поединка «Болонья» — «Тернана».

Кубок Италии

1/32 финала

«Торино» — «Кремонезе» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:1

Судья: Айрольди (Италия).

15 августа. Турин. Стадион Олимпийский.

«Венеция» — «Фрозиноне» — 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти — 8:7

Судья: Пронтера (Италия).

15 августа. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».