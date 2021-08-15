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Кальехон может перейти из «Фиорентины» в «Лацио»

23:20
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«Лацио» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Хосе Кальехону. Инициатором трансфера выступает главный тренер римлян Маурицио Сарри, который работал вместе с 34-леним испанцем в «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Кальехона с «фиалками» рассчитан до конца предстоящего сезона. Также в договоре прописана опция продления еще на год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока всего в 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Кальехон провел в общей сложности 22 матча, в которых отметился голом и результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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