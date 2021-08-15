Кальехон может перейти из «Фиорентины» в «Лацио»
23:20
«Лацио» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Хосе Кальехону. Инициатором трансфера выступает главный тренер римлян Маурицио Сарри, который работал вместе с 34-леним испанцем в «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт Кальехона с «фиалками» рассчитан до конца предстоящего сезона. Также в договоре прописана опция продления еще на год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока всего в 1,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Кальехон провел в общей сложности 22 матча, в которых отметился голом и результативной передачей.
Читайте также
Главный мусульманин российского хоккея: почему стал волонтером во время пандемии и уехал из Казани в Челябинск
«Представляете Ханю против наших девочек? Я против уродства». ISU согласовал правила смены пола для спортсменов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю