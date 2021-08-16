Белотти получил травму за «Торино» в 1/32 финала Кубка Италии
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«Торино» в матче 1/32 финала Кубка Италии обыграл «Кремонезе» в серии пенальти со счетом 0:0, 4:1.
На 40-й минуте встречи форвард туринцев Андреа Белотти был заменен из-за травмы. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, что у игрока сборной Италии растяжение лодыжки.
Ранее сообщалось, что Белотти попал в сферу интересов «Зенита», однако сам игрок не хочет переходить в чемпионат России.
В 1/16 финала соперником «Торино» станет победитель матча «Сампдория» — «Алессандрия».
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