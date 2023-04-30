«Торино» хочет продлить аренду Миранчука

В 32-м туре серии А Алексей Миранчук провел полный матч за «Торино» против «Аталанты», которой принадлежат права на российского полузащитника. Туринцы уступили на своем поле со счетом 1:2, а их единственный гол забил форвард Санабрия, сыгравший на добивании после того, как голкипер отразил удара Миранчука.

La Gazzetta dello Sport поставила Миранчуку оценку 6,5. Corriere dello Sport и Tuttosport поставили россиянину по 6,0.

La Gazzetta dello Sport: «Поучаствовал во многих комбинациях, играл на команду. Его вендетта по отношению к «Аталанте» удалась наполовину: именно после удара Алексея партнер Миранчука сыграл на добивании и сделал счет 1:1».

Tuttosport: «Именно он нанес тот удар, который голкипер Спортьелло отбил в сторону Санабрии, сравнявшего счет. В целом Мирачнук провел неплохой матч, хотя в глубине души он наверняка надеялся проявить себя ярче на глазах у Гасперини».

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды (без обязательного права выкупа) из «Аталанты» до конца сезона-2022/23. При этом его нынешний контракт с клубом из Бергамо действует до лета 2024 года. Правда, некоторые итальянские СМИ предполагают, что в контракте Миранчука с клубом из Бергамо есть пункт, позволяющий «Аталанте» в одностороннем порядке продлить этим летом контракт с игроком еще на два сезона.

Предполагаемая сумма выкупа Миранчука составляет 12 миллионов евро. «Торино» официально пока не объявлял о своем решении выкупить нашего легионера. При этом туринская газета Tuttosport сообщила на днях, что «Торино» якобы хочет продлить срок аренды Миранчука еще на один сезон. Однако официального подтверждения этой информации нет, как нет и понимания того, в каком клубе Миранчук начнет сезон-2023/24.